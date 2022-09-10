AB'de 'gazda tavan fiyat' tartışması: Almanya karşı, 15 ülke destekliyor

Yunanistan Enerji Bakanı Kostas Skrekas Cuma günü yaptığı açıklamada, 15 AB üyesinin Yunanistan'ın gaz piyasasında toptan satış fiyatlarını sınırlama önerisini desteklediğini söyledi.

Skrekas, AB enerji bakanlarının Brüksel'deki acil toplantısında yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın tavan fiyat uygulamasını sadece Rusya'dan doğalgaz alımında sınırlı bırakmaya karşı olduğunu, çünkü bunun enerji fiyatları üzerinde tam tersi bir etkisi olacağını söyledi.

Berlin'den itiraz: 'Arabayı atın önüne koyamazsınız'

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Cuma günü yaptığı açıklamada, AB'nin diğer seçenekleri tüketmeden ithal gaz fiyatlarına üst sınır koymayacağını savundu. AB Başkanı Charles Michel'in de katıldığı Berlin'deki basın toplantısında konuşan Şansölye, "Arabayı atın önüne koymamalıyız. Buna hiç hazır değiliz. Uygun seviyelerin ne olabileceğini tartışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Almanya, yükselen enerji fiyatlarına bir çözüm bulmak için üst düzey bir uzman paneli oluşturacak. Scholz, gaz fiyatlarının "AB'nin yetki alanı dışında" olması nedeniyle bunun göründüğü kadar kolay olmadığı konusunda uyardı.

Scholz verdiği demeçte, "Bunun üzerinde gerçekten çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Önemli olan, fiyatları aşağı çekmek için her şeyi yapıyor olmamız" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen geçen hafta AB yöneticisinin Rus doğalgaz ithalatına bir tavan fiyat koymaya çalışacağını söylemişti.