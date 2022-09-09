AB enerji firmalarına 'kâr sınırlaması' getirmeyi tartışıyor

Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin enerji bakanları arasında düzenlenen toplantıda enerji üreticilerinin kârlarını sınırlandırma gündeme getirildi.

27 ülkenin enerjiden sorumlu bakanlarının Brüksel'de düzenlediği olağanüstü toplantıda konuşan AB dönem başkanı Çekya'nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, üye ülkelerin enerji krizine dönük acil adımlar atmarı gerektiğini söyledi.

Sikela, "Alınması gereken önlemler konusunda net bir yön belirlemeyi başardık. Artık tam olarak hangi yolu izlememiz gerektiğini biliyoruz" diye konuştu.

Söz konusu adım, Rusya'ya karşı G7'nin fosil yakıt alımında 'taban fiyat uygulamayı' gündeme almasının ardından geldi. Rusya'ya karşı taban fiyat getirilmesi, Rusya'nın belirli ülkelere satışı kesebileceği veya fiyatları dengesiz hale getirebileceği yönünde Moskova'dan tepkiler almıştı.

'Kâr sınırlaması' getirilen şirketleri kamu fonlarıyla besleme önerisi

AB ülkeleri ayrıca, yürütmenin artan teminat gereksinimleriyle karşı karşıya kalan enerji şirketlerine acil durum fonları sunma önerisini destekledi ve Komisyonu bu tür önlemleri tasarlamakla görevlendirdi.

İsveç Enerji Bakanı Khashayar Farmanbar, toplantıda bakanların çok yüksek enerji fiyatlarının haneler ve işletmeler üzerindeki etkisinden endişe duydukları için "Herkes bir çözüm bulmak için acele ediyor" dedi.

AB'nin söz konusu planı henüz son şeklini almış değil. Ancak "fosil yakıt şirketlerinden dayanışma katkısı alınması"nın da hâlâ masada olduğunu belirten Sikela, bu "katkının" tüketicilerin enerji faturalarını düşürmekte kullanılacağını belirtti.

Bu aşamadan sonra AB Komisyonu'nun resmi mevzuatı hazırlaması ve 13 Eylül'de yapılacak toplantıda bunları kabul ederek açıklaması bekleniyor.