G7'den Rus petrolüne tavan fiyat kararı

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması konusunda anlaştı.

G7 maliye bakanlarının Rusya'nın gelirlerini azaltmayı hedefleyen bu kararla ilgili yayımladıkları bildiride, "Tüm ülkeleri fiyat sınırı konusunda girdi sağlamaya ve önemli tedbirler uygulamaya çağırıyoruz" denildi.

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Rusya'nın bu karara misillemede bulunması halinde petrol fiyatının varil başına 380 dolara yükselebileceği uyarısını yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin yaptırımlar kapsamında Rus petrolüne tavan fiyat getirmesi halinde bunun petrol piyasalarında önemli bir istikrarsızlığa yol açacağını belirtmişti.