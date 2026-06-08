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Grup toplantısı talebi reddedilen Kılıçdaroğlu'ndan TBMM Başkanlığı'na doğrudan başvuru

CHP Grup Yönetimi, gerekli imza ve evrak kayıtlarının eksik olduğu gerekçesiyle toplantı talebini işleme almadı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, parti grubunu devre dışı bırakarak doğrudan Meclis Başkanlığı'na resmi başvuru yaptı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 08.06.2026 , 16:27

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AKP kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, yarınki grup toplantısı için Meclis Başkanlığı'na yazı gönderdi. 

Kılıçdaroğlu’nun TBMM’de grup toplantısı talebi, Özgür Özel başkanlığındaki CHP Grup Yönetimi tarafından reddedildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarınki CHP Grup Toplantısı'nda konuşacağına dair gönderilen yazı, Rıfat Nalbantoğlu'nun imzası ve evrak sayısı bulunmadığı gerekçesiyle işleme alınmadı. CHP Grup yönetimi sabah saatlerinde grup toplantısı bildirimini Özgür Özel için yapmıştı.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu Meclis Başkanlığı'na yazı yazarak grup toplantısı yapma talebini iletti.

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