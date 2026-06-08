Grup toplantısı talebi reddedilen Kılıçdaroğlu'ndan TBMM Başkanlığı'na doğrudan başvuru
soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 08.06.2026 , 16:27
Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.
AKP kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, yarınki grup toplantısı için Meclis Başkanlığı'na yazı gönderdi.
Kılıçdaroğlu’nun TBMM’de grup toplantısı talebi, Özgür Özel başkanlığındaki CHP Grup Yönetimi tarafından reddedildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarınki CHP Grup Toplantısı'nda konuşacağına dair gönderilen yazı, Rıfat Nalbantoğlu'nun imzası ve evrak sayısı bulunmadığı gerekçesiyle işleme alınmadı. CHP Grup yönetimi sabah saatlerinde grup toplantısı bildirimini Özgür Özel için yapmıştı.
Bunun üzerine Kılıçdaroğlu Meclis Başkanlığı'na yazı yazarak grup toplantısı yapma talebini iletti.
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.