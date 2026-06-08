CHP’de 'salı gerilimi' öncesi bölünme ve operasyon tartışmaları: Neler oluyor?

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AKP’nin CHP’ye yönelik aldığı mutlak butlan kararının parti içinde neden olduğu türbülans tüm hızıyla sürüyor.

Özgür Özel cephesi geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen belde seçimleri dolayısıyla mini bir miting turuna çıkarken, partinin de grup toplantısına başkanlık etmişti.

Yani partinin dışa doğru temsiliyetini Özgür Özel sürdürmeye devam ediyor.

AKP’nin mutlak butlan kararıyla partinin resmi olarak başına geçirilen Kemal Kılıçdaroğlu ise MYK ve disiplin kurullarını toplayıp parti organları üzerinden bir hamle yapma hazırlığına başlamıştı.

Gelinen noktada Özel’in talebi net.

Partinin bir an önce kurultaya gitmesini isteyen Özel, bu adımla birlikte yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmayı planlıyor.

Geçtiğimiz hafta çok sayıda delegenin verdiği imzanın yanı sıra Parti Meclisi’ni de toplantıya çağıran Özel, buralardan kurultay kararı çıkarmak için bastırıyor.

Ancak belli ki Kılıçdaroğlu bu çağrılara kulak asmıyor.

Partide “arınma” ve “temizlik” çağrıları yapmaya devam eden Kılıçdaroğlu’nun zamana yayılmış bir tasfiye planı olduğu görülüyor.

Bir an önce partiden ihraç yoluna gitmek yerine operasyonunu zamana yaymak isteyen Kılıçdaroğlu, bunun kendi lehine olacağını düşünüyor.

Operasyona uğramamak adına çok sayıda belediye başkanı AKP’ye katılan bir parti için böylesi bir beklentinin tümden temelsiz olduğunu söylemek güç. Ancak Kılıçdaroğlu’nun hiçbir koşulda parti içinde ağırlık oluşturma ihtimali bulunmuyor.

Peki, böylesi bir tabloda CHP nereye doğru sürükleniyor?

Kritik gün yarın: İhraç sopası hazırda

CHP’de yarın yapılacak iki ayrı grup toplantısı son derece kritik olacak.

Kılıçdaroğlu, belli ki Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un da desteğiyle yarınki grup toplantısına başkanlık edecek isim olacak.

Kılıçdaroğlu ekibinin Özgür Özel’in Grup Başkanı seçildiği toplantıyı usulsüz ilan etmesi de bunun gerekçesi yapılacak.

Bu tabloda Özel, Meclis’te ya da Meclis dışında ayrı bir grup toplantısı adımı atacak.

Bu sürecin kendisinin, yarın yaşanacak yeni gerilimlerin parti içindeki fiili bölünmeyi resmiyete taşıması ihtimali bulunuyor.

Kılıçdaroğlu cephesinin yarın yaşanacak gelişmelerin ardından “ihraç” sopasını kullanabileceği iddia ediliyor.

Meclis grubunda dağılım ne?

Özel, mutlak butlan kararından hemen sonra partinin meclis grubunu toplamış ve 95 vekilin oyu, 15 vekilin de imzasıyla grup başkanı seçilmişti.

Yani CHP’nin 138 vekilinin 110’u Özel’in yanında saf tutmuştu. Yarın bu isimlerin büyük bölümü, yine Özel’le birlikte yapılacak grup toplantısında yer alacak.

Buradan yarın bazı firelerin yaşanması beklenirken, bu firelere rağmen Kılıçdaroğlu’nun 30 vekilin üstünde bir sayıya ulaşması da beklenmiyor.

Bu açık tabloya karşın Kılıçdaroğlu’nun bu durumu pek de dert etmediği, hatta umursamadığı anlaşılıyor.

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Operasyon sopası orta yerde duruyor

Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel’in talep ettiği kurultay kararına yanaşmayacağı artık kesin gibi.

Yarın yaşanacak gelişmelerin bu sürece nasıl etki edeceği bir yana, parti içinde İmamoğlu ekibinin bir an önce yeni parti adımından yana olduğu da biliniyor.

Özel’in parti içinde kalma ve kurultayla partinin başına geçme planı bir kopuşa doğru ilerlerken, yeni parti tartışmalarına da yeni operasyon iddiaları eşlik ediyor.

AKP medyası uzun süredir Özgür Özel’in yakın ekibine yönelik bir operasyondan söz ediyor.

soL’da ayrıntılarıyla aktardığımız bu yeni sopanın kısa süre içinde devreye sokulması, özellikle Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır’ı hedef alması bekleniyor.

Böylesi bir tabloda yeni parti adımının nasıl gündeme gelebileceği ve ilerleyeceği ise ayrı bir tartışma konusu.

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