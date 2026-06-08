CHP’de grup toplantısı krizi: Kılıçdaroğlu’nun planı da karşı hamle de belli oldu

AKP’nin CHP’ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası parti içinde ortaya çıkan kriz sürüyor.

Bu krizin tepe noktalarından birine yarın Meclis’te şahitlik edilecek gibi görünüyor.

Yarın hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel cephesinin grup toplantısı çağrısı var.

Özel, Ferdi Zeyrek’in anması dolayısıyla Kılıçdaroğlu’nun fırsatçılık yapmaya çalıştığını söyleyerek tepki gösterdi.

Bu gerilime ilişkin soL’un edindiği bilgiye göre, Kılıçdaroğlu destekçileri yarın sabah 9.00’dan itibaren Meclis’e sokulacak.

Bu konuda hazırlıklar yapıldığına ilişkin bilgi alınması üzerine Özgür Özel cephesinin de hareke geçtiği ve daha erken saatlerden itibaren Meclis’te olunacağı öğrenildi.

Milletvekillerinin çok büyük bölümü Özel’in arkasında. Kılıçdaroğlu’nun sadece 20-30 civarı vekilin desteğini aldığı bilinirken, dışardan içeriye girecek ekiplere ilişkin yarın büyük tartışmalar yaşanması olası.

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