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CHP’de grup toplantısı krizi: Kılıçdaroğlu’nun planı da karşı hamle de belli oldu

CHP’de yarın iki ayrı grup toplantısı çağrısı var. CHP kulislerinden edinilen bilgiye göre, AKP’nin mutlak butlan kararıyla CHP’nin başına geçirilen Kılıçdaroğlu ekibi, yarın sabah 9.00 itibariyle Meclis’e girmek üzere bir plan yaptı. Buna karşı Özel ekibinin de hazırlık yaptığı öğrenildi.

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Yalçın Cuğ

Yayın Tarihi: 08.06.2026 , 15:59 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 , 16:11

AKP’nin CHP’ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası parti içinde ortaya çıkan kriz sürüyor.

Bu krizin tepe noktalarından birine yarın Meclis’te şahitlik edilecek gibi görünüyor.

Yarın hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel cephesinin grup toplantısı çağrısı var.

Özel, Ferdi Zeyrek’in anması dolayısıyla Kılıçdaroğlu’nun fırsatçılık yapmaya çalıştığını söyleyerek tepki gösterdi.

Bu gerilime ilişkin soL’un edindiği bilgiye göre, Kılıçdaroğlu destekçileri yarın sabah 9.00’dan itibaren Meclis’e sokulacak.

Bu konuda hazırlıklar yapıldığına ilişkin bilgi alınması üzerine Özgür Özel cephesinin de hareke geçtiği ve daha erken saatlerden itibaren Meclis’te olunacağı öğrenildi.

Milletvekillerinin çok büyük bölümü Özel’in arkasında. Kılıçdaroğlu’nun sadece 20-30 civarı vekilin desteğini aldığı bilinirken, dışardan içeriye girecek ekiplere ilişkin yarın büyük tartışmalar yaşanması olası.

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Yalçın Cuğ

Yalçın Cuğ

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