Grip aşısı uygulaması başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 yılı grip aşısı uygulamasının başladığını duyurdu. Koca, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların aşılarını ücretsiz olabileceğini açıkladı.
Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Koca, şu ifadeleri kulllandı:
"Yılın bu dönemlerinde sık rastlanan grip salgınlarının etkilerini azaltmak, hastalığın hafif geçirilmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla 2023 yılı grip aşısı uygulamasını 15 Eylül itibarıyla başlattık. 65 yaş üzeri büyüklerle sağlık koşulları açısından risk grubuna girenler, kronik hastalığı olanlar grip aşılarını ücretsiz olabilir. Lütfen ihmal etmeyelim."