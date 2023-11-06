Gri pasaport skandalıyla bilinen AKP'li belediye sahte meclis kararıyla 10 arsa satmış

Malatya'da gri pasaportla insan kaçakçılığı ile gündeme gelen AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yönettiği Yeşilyurt Belediyesi’nde, yeni bir skandal ortaya çıktı.

Belediyenin Emlak Müdürlüğü biriminde yapay zeka teknolojisiyle sahte belediye meclisi kararı oluşturularak satışa çıkartılan arsa sayısının artırıldığı, sahte encümen kararı ile 10 arsanın satışının yapıldığı, arsaları alanların ise üçüncü kişilere devrettiği ortaya çıktı.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre usulsüz satışın ortaya çıkması üzerine Emlak ve İstimlak Müdürü M.Z.’nin de aralarında yer aldığı 4 görevlinin açığa alındığı, haklarında suç duyurusunda bulunulduğu, idari soruşturma için müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

Gizlilik kararı verildi

Olayın ortaya çıkmasının ardından Yeşilyurt Belediyesi’nin yaptığı yazılı açıklamada, “Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde şüpheli bir işlem tespit edilmiştir. Konunun Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a iletilmesine müteakip, bekletilmeksizin gerekli soruşturmayı yapmak üzere müfettiş tayin edilmiştir. Müfettiş tarafından yapılan ilk incelemede; ‘soruşturmanın salahiyeti açısından’ 4 personel, Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’ın talimatıyla açığa alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığına ivedilikle suç duyurusunda bulunulmuş ve konu ile ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Savcılık tarafından konu ile ilgili ‘gizlilik’ kararı verilmiş olup, olayın adli ve idari açıdan soruşturması devam etmektedir” denildi.

Yapay zekayla yolsuzluk

AKP'li Yeşilyurt Belediyesi’nde usulsüzlük ve yolsuzlukların her geçen gün ortaya çıktığını belirten CHP Meclis Üyesi Günnur Tabel, şunları söyledi:

“Belediye yönetimi arsa satışı için her zaman meclis kararı çıkarmak için uğraş veriyordu. Şimdiye kadar biz CHP grubu olarak kesinlikle arsa satışına onay vermedik. Ancak mecliste AKP çoğunluğu olduğu için arsaların satışı konusunda encümen kararı daha önceden çıkartılmış, ancak kalan 10 parsellik bir yerin satışı yapılmamış.

Belediyenin SSK'ya olan borcunu kapatmak için Yeşilyurt ilçesi Molla Kasım Mahallesi’ndeki parseller belediyenin borcuna karşılık verilmek istemiş. Ancak bu görevliler listede parsellerin olmadığını görmüş.

Sonrasında orada görevli bir bilgisayar mühendisi bir kişi yapay zekayla başka arsaların parsel numarasını değiştirip ilgili müdürlüğe vererek işlemleri yaptırmış ve herhangi bir ücret alınmadan tapuları üçüncü bir kişiye devretmişler.

Mehmet Çınar'ın belediyeyle ilgisi yok, belediyede göreve başladığı günden beri birçok yolsuzluk çıktı. Arsaların satışı için onay verilmemesine rağmen bu arkadaş sata sata arsa bırakmadı. Şu an burada bir kamu zararı oluştu.

Çınar, geldiği günden beri doğru düzgün bir sistem kuramadı dünyadan haberi yok. En son da bu skandalla karşılaştık. Çınar'ın bu skandalları artık boyunu aştı, Yeşilyurt gibi bir ilçeye böyle bir başkan yakışmıyor.”