AKP'li belediye başkanı eşini istisnai kadrodan memur yapmış

Daha önce gri pasaport skandalı ile gündeme gelen AKP'li Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eşinin istisnai kadroya atanmasını sağlayarak devlet memuru yaptı.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Çınar’ın eşini "hülle yoluyla” istisnai kadroya atanmasını sağlayarak devlet memuru yapıldığını açıkladı.

Ağbaba yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Çınar'ın eşinin KPSS’ye girmeden Aksaray Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’ne işe yerleştirildiği, Aksaray’a hiç gitmeden mesaide görüldüğü, bir süre sonra memur kadrosunu aldığı, 23 Ağustos 2023 tarihli Bakanlık onayı ile Malatya Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü'nde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) kadrosuna naklen atandığı, 31 Ağustos 2023 tarihinde Aksaray Valiliği'nden ilişiğini keserek Malatya Valiliği'nde göreve başladığı belirtiliyor.

'Biraz utanma duygusu varsa istifa eder'

Milyonlarca genç KPSS’ye girip memur olma hayali kurarken, KPSS birincileri mülakatlarda elenirken, ataması yapılmadığı için insanlar intihar ederken, üniversite mezunları Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında temizlikçi olmaya bile razıyken AK Partili Yeşilyurt Belediye Başkanının eşini hülle yoluyla memur yapması hem vicdansızlık hem de utanmazlıktır. Malatyalılar depremin çilesini çekerken, Yeşilyurt Belediyesi'nden destek beklerken, başkan Çınar karısını memur yapmakla uğraşıyormuş. Yeşilyurt Belediye Başkanı'nda biraz utanma duygusu varsa derhal istifa eder.

'Bunun adı talan düzeni'

Bunun adı talan düzeni. Bal tutanın parmağını yaladığı düzen. Eşine, dostuna, çocuklarına kamunun tüm kaynaklarının peşkeş çekildiği dönem. Ar damarı çatlamış insanların düzeni. Mehmet Çınar’ın eşi AK Parti Genel Merkezi'nden habersiz bu işi yapabilir mi? Çınar'a kadro veren, belki de hiç yüzünü görmediği halde her ay maaş almasına ses çıkarmayan Aksaray Valisi, yukarıdan, emir almadan bu işlemi yapabilir mi? Yapılan usulsüzlük AK Parti için sıradan, normal ve doğal olaylardan biri. Nasıl ki tüm dünyaya Malatya ismini kara bir leke olarak duyuran gri pasaport skandalını görmezden geldikleri gibi bu skandalın da üstünü kapatmaya çalışacaklar. Her kim ki hak yiyerek, torpille hak etmediği bir yerlere getiriliyorsa haram zıkkım olsun. Bu yaşananları Malatya halkının vicdanına havale ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi’nin dillere destan skandallarında olduğu gibi bu konunun da peşini bırakmayacağız.”