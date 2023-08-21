Grevdeki FEDAŞ işçilerine patrondan tehdit mesajı

Dersim'de FEDAŞ işçilerinin 9 Ağustos tarihinden bu yana düşük maaşlar ve kötü çalışma koşullarına karşı sürdürdüğü eylem 13'üncü gününde devam ediyor.

Emekçilerin taleplerini görmezden gelen şirket, işçilerin yaptığı eylemin hukuksuz olduğunu iddia ederek süreci sonlandırmalarını istedi.

İşçilere gönderilen mesajda, "Kamu düzenini bozmamak ve bölgemizde hizmet alan vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına kanun dışı olarak yürütülen bu faaliyetin bir an evvel durdurulması gerekmektedir" ifadesine yer verildi.

'Bir an evvel durdurulması gerekmekte'

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş, işçilere göndermiş olduğu mesajda şunları ifade etti;

''Değerli çalışma arkadaşlarımız; 01.01.2011 tarihinden bu yana Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli ilinde elektrik dağıtım faaliyetlerini siz değerli çalışma arkadaşlarımızla birlikte yürütmekteyiz. Bu süre zarfında her zaman çalışanlarımızın yanında yer alarak, bölgemizde hizmet gören arkadaşlarımıza da en iyi hizmeti verme gayesi içerisinde olduk.

Ancak Tunceli ilimizde 09.08.2023 tarihi itibariyle iş yavaşlatma, 16.08.2023 tarihî itibariyle de iş bırakma faaliyetleri yürüttüğünüz tespit edilmiştir. İş bırakma eylemi içerisinde bulunanların 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanuna aykırı olarak hareket ettiğini bildirmek isteriz. Kamu düzenini bozmamak ve bölgemizde hizmet alan vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına kanun dışı olarak yürütülen bu faaliyetin bir an evvel durdurulması gerekmektedir.''

'Mücadelemizi sürdüreceğiz'

Eylemlerine kararlılıkla sürdüren işçiler ise hak mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

İşçiler, konuya ilişkin, "Biz hakkımız olanı istiyoruz ve alana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz, mesele hak hukuksa asıl hukuksuzluk grev kırıcılıktır, insanlara emeklerinin karşılığını vermemektir hukuksuzluk" dedi.