FEDAŞ işçileri iş yavaşlattı: 'Kepçeyle kazananlar kaşıkla bile vermiyorlar'

Dersim'de FEDAŞ işçileri yetkili sendika olan TES-İŞ'in, işçileri yok sayarak yaptığı sözleşmeyi kabul etmeyerek düşük ücret zamları ve çalışma yaşamındaki zorluklara karşı iş yavaşlatma kararı almıştı.

9 Ağustos'tan bu yana sürdürdükleri iş yavaşlatma eylemi sonrasında işçiler dün patron temsilcisiyle görüştüler. Yapılan görüşme sonrasında anlaşmaya varılamayınca bugün Dersim halkının da katılımıyla Sanat Sokağında basın açıklaması gerçekleşti.

'Enerji sektöründeki patronlar yüksek kârlar açıklıyorlar işçilere açlığı reva görüyorlar'

FEDAŞ çalışanı bir işçi süreci soL'a değerlendirdi. "Hakkımız olanı istiyoruz, alana kadar da mücadele edeceğiz" diyen işçi şunları söyledi:

"Ağır çalışma koşullarında karda kışta az kişiyle çok iş yapmaya çalışıyoruz. Kepçeyle kazananlar konu zam olduğunda kaşıkla bile vermiyorlar. Enerji sektöründeki patronlar yüksek karlar açıklıyorlar işçilere açlığı reva görüyorlar. Biz canımız pahasına çalışıyoruz, çalıştığımız bölgenin hem arazi koşulları hem iklim koşulları çok ağır. Az kişiyle çok iş yapmaya çalışıyoruz bir de üstüne geçinemiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz, alana kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz."

İşçilerin talepleri şöyle:

22 bin net maaş + sendikal ücretler

Yılda 2 tam maaş ikramiye

Banka promosyonları

Sendika ile şirket arasında yapılan toplu sözleşmenin 3 yıldan daha kısa süreye çekilmesi

Sözleşme tarihinin Ocak ayından Mart ayına çekilmesi