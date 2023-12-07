'Grevdeki doktoru öldürmez misin' diyen imama 1 yıl 8 ay hapis cezası

Konya Kayalar Camisi imamı Ahmet Gür, Konya Şehir Hastanesi'nde 6 Temmuz 2022 tarihinde görevi başında katledilen Doktor Ekrem Karakaya için iki günlük iş bırakma eylemi yapan doktorları cuma hutbesinde hedef almıştı.

Gür, camiye gelenlere "Sen vardın hastaneden boş döndün. İğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi, ‘Git bugün grevdeyiz’. Öldürmez misin sen? Dövmez misin? Sövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun kardeşim" diye seslenmişti.

Bunun üzerine Konya Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı İmam Gür hakkında soruşturma başlatmıştı. Açığa alınan imama disiplin cezası verilmişti ve yer değişikliği yapılmıştı.

Türk Tabipler Birliği (TTB) de imam Gür hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. TTB, bugün söz konusu suç duyurusunun ardından davanın sonuçlandığını bildirdi:

"Karar duruşmasında savcılık; sanık imam suçlamayı kabul etmese de ihbar evrakı, açık kaynak araştırma raporu, görüntülü izleme ve çözün tutanağı doğrultusunda 'halkı kin ve nefrete sürükleme' suçunun sabit olduğunu belirtti ve ceza talep etti.

Mahkeme de Türk Ceza Kanunu’nun 'suç işlemeye tahrik' başlıklı 214. maddesi uyarınca imamın 1 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılmasına ve beş yıl denetim süresine tabi olmak kaydıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi."