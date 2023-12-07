Gericiler yılbaşı süslerini hedef aldı: Hediye paketi haça benzetildi, gökkuşağı şemsiyeler için 'LGBT' dendi

Rize’de kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezi, yılbaşı sebebiyle AVM binasına ışıklarla süsleme yaptı. AVM’nin dış cephesinde yapılan hediye paketi şeklindeki süsleme, gericiler tarafından haç işaretine benzetildi. AVM’nin iç kısmındaki süslemelerde kullanılan gökkuşağı renklerindeki şemsiyelerin de LGBT'leri temsil ettiği öne sürüldü.

Yılbaşı süslerini hedef gösteren sosyal medya paylaşımları üzerine AVM’den açıklama yapıldı. Alışveriş merkezlerinin hediye alma noktaları olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, “Şu anda paylaşılan görsellerin, gerçeği yansıtmayan ve bir karalama kampanyasının parçası olarak tamamen kasıtlı bir şekilde farklı açılardan oynanarak sunulduğunu üzülerek görmekteyiz” denildi.

Hediye paketi süslemesine bir kurdele daha eklendi

Açıklamada mesajlarla ilgili hukuki süreç başlatılacağı belirtilirken, “Rize halkının hassasiyeti bizim için önceliklidir. Ancak, bu tür yanlış anlamaların giderilmesi ve doğru bilgiye ulaşılması için bu açıklamayı yapma zorunluluğunu hissetmekteyiz” ifadelerine yer verildi

Süsleme işleminin tamamlanmadığı, tamamlandığında iki kurdele şeklinde düzenleme yapılacağı belirtildi.