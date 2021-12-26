Grevdeki belediye işçileri Boğaziçi Köprüsü’ne pankart astı

Bakırköy Belediyesi önünde 63 gündür grev yapan işçiler, haklarını alamadıkları gerekçesiyle Boğaziçi Köprüsü’ne pankart astı.

Toplu iş sözleşmesinin imzalanması için Bakırköy Belediye binası önünde grev başlatan ve bugüne kadar belediye yönetimiyle yaptıkları görüşmelerde bir netice alamayan Belediye-İş Sendikasına üye 10 işçi, Boğaziçi Köprüsü'ne araçla geldi.

İşçiler gözaltına alındı

Araçtan inen işçiler, yanlarında getirdikleri, "Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İşçi Emek Düşmanı, Bakırköy'deki Grevci İşçiler" yazılı pankartı astı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, pankartı kaldırırken gözaltına alınan işçilerin haklarında işlem yapılmak üzere Çengelköy Polis Merkezi'ne götürüldüğü öğrenildi. (İHA)