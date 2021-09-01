Grev kırıcılarını fabrikaya almayan işçilere ceza kesildi: Kaymakam patronun ve Fransa'nın kaymakamı mı?

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren Bel Karper fabrikasının önünde 108 gündür grevde olan işçiler, grev kırıcılarının fabrikaya girişine izin vermediği için para cezasıyla karşılaştı.

İşçiler duruma tepki gösterirken, "108 gündür süren grevimimiz karşısında sıkışan ve çareyi fabrikaya kaçak işçi sokarak, grev kırıcılığı yapmakta bulan patronun yasadışı uygulamasına ses çıkarmayan Çorlu kaymakamlığı grev gözcülerine 12 bin lira ceza keserek patronun hukuksuzluğuna ortak oluyor" açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada, "Soruyoruz Türkiye Cumhuriyeti yasalarını değil patronu koruyan Çorlu Kaymakamı, Çorlu’nun ve Türk halkının mı yoksa patronun ve Fransa’nın mı kaymakamıdır?" denildi.