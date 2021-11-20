Grev kararı asılmıştı: Patron malzemeleri kaçırmaya çalıştı, işçiler kapıya barikat kurdu

Kocaeli Gebze'de Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Enka Sac fabrikasında toplu iş sözlemesi görüşmelerinde anlaşılmaması üzerine geçtiğimiz günlerde grev kararı asılmıştı. Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye işçiler, 2 Aralık'ta greve çıkacağını duyurmuştu.
İşçiler grev gününü beklerken firma patronu haftasonu işçiler izinde olduğu sırada fabrikadan malzemeleri kaçırmaya çalıştı. Durumu haber alan işçiler kapıya barikat kurarak TIR'ların çıkışını engelledi.
Fabrika patronu fabrikayı kapatacağını söyleyerek çıkış için zorluyor.
Öte yandan işçilerin fabrika önünde işçilerin bekleyişi de sürüyor.