Metal işçileri grev kararını astı: Örgütlü işçiler yenilmezler

Birleşik Metal-İş Sendikası, Gebze'deki Enka Sac'ta grev kararının asıldığını duyurdu.
Sendikadan yapılan açıklamada, "Gebze Şubemizde son dönem örgütlenen Enka Sac işyerinde toplu iş sözleşmesi sürecinde anlaşma sağlanamadığından dolayı #GREV kararımızı üyelerimizle sloganlar eşliğinde astık" denildi.
Gebze Şubemizde son dönem örgütlenen Enka Sac işyerinde toplu iş sözleşmesi sürecinde anlaşma sağlanamadığından dolayı #GREV kararımızı üyelerimizle sloganlar eşliğinde astık. #YaşasınÖrgütlüMücadelemiz pic.twitter.com/3py2Niml0t— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) November 2, 2021