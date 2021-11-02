Metal işçileri grev kararını astı: Örgütlü işçiler yenilmezler

Gebze'deki Enka Sac'ta toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler grev kararını fabrikaya astı.

Haber Merkezi

Birleşik Metal-İş Sendikası, Gebze'deki Enka Sac'ta grev kararının asıldığını duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Gebze Şubemizde son dönem örgütlenen Enka Sac işyerinde toplu iş sözleşmesi sürecinde anlaşma sağlanamadığından dolayı #GREV kararımızı üyelerimizle sloganlar eşliğinde astık" denildi.

 