Greta Thunberg'e fahri teoloji doktorası

Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi teoloji fakültesi İsveçli "ekoloji aktivisti" Greta Thunberg'e fahri doktora unvanı vereceğini duyurdu.

Fakülte dünyanın "dört bir yanından çok değerli 30 kişiye" 2023 yılında fahri doktora unvanı vereceğini açıkladı.

Sözkonusu kişiler arasında Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, üniversite profesörleri, araştırmacılar, piskoposların yanısıra Greta Thunberg de yer aldı.

Thunberg'e teoloji fakültesinden fahri doktora unvanı verilmesi sosyal medyada da yankısını buldu. Kimi sosyal medya kullanıcıları Thunberg'i "kutsal Greta", "tanrının insanlığa ve global elite hediyesi" diye nitelerken bir sosyal medya kullanıcısı ise paylaşımında Thunberg'e verilen bu fahri doktoranın "iklim tehdidinin bilimsel dayanaktan yoksun dinsel bir inanç olduğunu gösterdiğini" iddia etti.