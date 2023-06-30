Greta Thunberg'den Kiev'e ziyaret: Zelenskiy ile görüştü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Askeri Eylemlerin Çevresel Sonuçlarına İlişkin Uluslararası Çalışma Grubu" ilk toplantısını yaptı.

Toplantıda İsveçli "çevre aktivisti" Greta Thunberg, Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Heidi Gautala, eski İsveç Başbakan Yardımcısı Margot Wallstrom ve eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson da yer aldı.

Grup Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de görüştü. Heyetin Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna-Rusya çatışmasının neden olduğu çevresel zarar konusunda bir çalışma grubu oluşturma önerisi ele alındı.

Ukrayna devlet başkanlığı ofisinin paylaştığı videoda, Batılı aktivistlere, "Profesyonel yardımınıza ihtiyacımız var" diye seslenen Zelenskiy, çok somut adımlar taahhüt etmelerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Thunberg ise Rusya'yı suçlayarak "Rusya'yı çevreyi, insanların geçim kaynaklarını ve evlerini kasıtlı olarak hedef alıyor ve dolayısıyla hayatları da mahvediyor. Çünkü bu sonuçta bir insan meselesidir" dedi.

Associated Press'in (AP) haberine göre önerilen çalışma grubu, çatışmanın çevreye verdiği zararı değerlendirmek, Ukrayna'nın ekolojisini eski haline getirmek için çabalar başlatmak ve "Rusya'yı sorumlu tutacak mekanizmalar" formüle etmek istiyor. Görüşmede Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin patlatılmasının sonuçları da ele alındı.

Sputnik'in haberine göre çevrecilerin "altın çocuğunun" Zelenskiy ile görüşmesinde, haberlerden anlaşıldığı kadarıyla, Batı'nın Ukrayna'ya tedarik ettiği seyreltilmiş uranyum mermileri gündeme gelmedi.