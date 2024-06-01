Gratis çalışanlarının kara Cuması: Geceye kadar çalışıp kavgaların hedefi oldular

Patronların kârlarını artırmak ve tüketimi özendirmek için Kasım ayında düzenledikleri ABD çıkışlı “Kara Cuma” ya da “Efsane Cuma”nın bir benzeri dün Gratis mağazalarında yaşandı.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri zinciri Gratis dün 15. yılı dolayısıyla Türkiye genelindeki mağazalarında ve internet sitesinde 250 lira üzerinde alışverişlerde yüzde 75 indirim kampanyası yaptı.

Artan hayat pahalılığı nedeniyle emekçilerin şampuan, deodorant, sabun gibi kişisel bakım ve temizlik ürünlerine ulaşması daha da güçleşirken dünkü indirim kampanyası büyük rağbet gördü.

Gratis’e ait birçok mağazada izdiham oluştuğu, bazı raflarda kalan az miktarda ürün için müşteriler arasında kavgalar çıktığı sosyal medyada paylaşılan görüntülere yansıdı.

Çıkan kavgaların bazılarındaysa mağaza çalışanları hedef oldu. Gratis çalışanlarının dünkü mesaisi gece geç saatlere kadar sürdü.

İstanbul’da bir Gratis mağazası çalışanı şirketin dünkü kampanya için herhangi bir ek personel desteği sağlamadığını, normal günlerdeki kadar çalışanla yoğun talebe yetişmeye çalıştıklarını söyledi.

Çalışanların mağazayı dün sabah 6’da açtığını, gece 00.30’a dek de mağazada mesai yaptıklarını anlatan Gratis işçisi “Çok yorulduk” dedi.

Bir başka mağazada çalışan Gratis işçisi de çok yorucu ve gergin bir gün geçirdiklerini belirtti ve gün içinde müşteriler arasında kavgalar çıktığını aktardı.

İzmir'de bir Gratis çalışanı da dünkü mesainin nasıl geçtiğini sorduğumuzda “Sormayın ya, dün gece 12'de eve vardık, dinlenemeden bu sabah tekrar geldik” diye yanıt verdi.

Bir mağazada çalışanların yoğun mesai sonrası, raflardan yerlere saçılmış ürünler arasında yere oturup su ve meşrubat içerek yorgunluk atmaya çalışırkenki görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşımdaki görüntüye eklenen, internette daha önce çok paylaşılan, olayla ilgisiz bir dış sesin “Sefiller’i yazan Victor Hugo’yu çağır buraya, bizim halimizi görsün, bu kitabı baştan yazsın” sözleri dün Gratis'te emekçilerin halini özetliyordu.

Çıkan izdiham görüntüleriyle şirketlere reklam olanağı da sağlayan bu indirim günleri, patronların ellerindeki stoku bitirmelerine, yüksek satışlarla günü sonlandırmalarına yarıyor. Emekçiler içinse çoğu örnekte karşılığını alamadıkları ek mesailer, yetişemeyecekleri ölçüde yoğun iş temposu, artan gerilimli ortam nedeniyle müşterilerin ve yöneticilerin hedefi haline geldikleri birer kara güne dönüşüyor.