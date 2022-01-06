Grammy Ödülleri törenine 'Omikron' engeli

ABD'de Kayıt Akademisi tarafından her yıl müzik alanında verilen Grammy Ödülleri için Los Angeles'ta 31 Ocak'ta yapılması planlanan tören Omikron varyantı sonrası artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Kayıt Akademisi ile yayıncı kuruluş CBS'den yapılan ortak açıklamada, Omikron varyantıyla ilgili belirsizlik nedeniyle töreni 31 Ocak'ta yapmanın büyük risk oluşturduğu, tören için yeni tarihin yakın zamanda duyurulacağı kaydedildi.

Geçen yılki Grammy Ödül Töreni de Ocak ayından Mart ayına ertelenmiş ve küçük bir seyirci grubunun katılımıyla yapılmıştı.