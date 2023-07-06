Dövizdeki artışı altının da artışı takip ediyor.
Gram altın, bu sabah saatlerinde 1623 lirayı geçerek rekor kırdı.
Dolar 26,10, avro ise 28,40'tan işlem görüyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Gram altında yeni rekor
Gram altın bu sabah saatlerinde yükselişini sürdürerek yeni bir rekor kırdı.
Haber Merkezi
Dövizdeki artışı altının da artışı takip ediyor.
Gram altın, bu sabah saatlerinde 1623 lirayı geçerek rekor kırdı.
Dolar 26,10, avro ise 28,40'tan işlem görüyor.