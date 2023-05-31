Sabah saatlerinde dolar/TL 20.90'ın üzerini gördü.
Aynı saatlerde gram altın da 1.320 liraya kadar yükseldi.
Dolar/TL sabah saatlerinde 20.63'e gerilerken gram altın da yeniden 1.302 liraya çekildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Gram altında tarihi rekor
Gram altın bu sabah saatlerinde 1320 liraya kadar yükselerek rekor kırdı.
Haber Merkezi
Sabah saatlerinde dolar/TL 20.90'ın üzerini gördü.
Aynı saatlerde gram altın da 1.320 liraya kadar yükseldi.
Dolar/TL sabah saatlerinde 20.63'e gerilerken gram altın da yeniden 1.302 liraya çekildi.