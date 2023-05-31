Gram altında tarihi rekor

Gram altın bu sabah saatlerinde 1320 liraya kadar yükselerek rekor kırdı.

Haber Merkezi

Sabah saatlerinde dolar/TL 20.90'ın üzerini gördü.

Aynı saatlerde gram altın da 1.320 liraya kadar yükseldi.

Dolar/TL sabah saatlerinde 20.63'e gerilerken gram altın da yeniden 1.302 liraya çekildi.

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