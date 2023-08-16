Gram altın 7 günlük düşüşün ardından yükselişte

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.656 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,28 altında 1.654,52 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, 7 günlük düşüşün ardından altının ons fiyatındaki toparlanmanın etkisiyle yeni güne yükselişle başladı. Altının gram fiyatı saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 1.656 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.721 liradan, Cumhuriyet altını 10.983 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,11 artışla 1.904 dolardan işlem görüyor. (AA)