Faiz kararı sonrası dövizdeki yükselişin bir benzeri altında da yaşanıyor.
Kararın ardından altının gramı 1502 liraya yükseldi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Gram altın 1500 lirayı geçti
Altının gramı faiz kararı sonrası 1502 liraya kadar yükseldi.
Haber Merkezi
Faiz kararı sonrası dövizdeki yükselişin bir benzeri altında da yaşanıyor.
Kararın ardından altının gramı 1502 liraya yükseldi.