Gram altın 1500 lirayı geçti

Altının gramı faiz kararı sonrası 1502 liraya kadar yükseldi.

Haber Merkezi

Faiz kararı sonrası dövizdeki yükselişin bir benzeri altında da yaşanıyor.

Kararın ardından altının gramı 1502 liraya yükseldi.

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Faiz kararı sonrası dolar yükselişe geçti