Faizin en az yüzde 20'ye çıkarılacağı iddiaları sonrası Merkez Bankası 6,5 puanlık artışla faizi 15'e yükseltti.
Alınan bu kararın ardından gün içinde 23,49'a kadar inen dolar, 24,23'ü gördü.
Avro ise 25,62'den 26,65'e kadar çıktı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Faiz kararı sonrası dolar yükselişe geçti
Faizin beklenenin altında, 6,5 puan artırılması sonrası dolar yükselişe geçti.
Haber Merkezi
Faizin en az yüzde 20'ye çıkarılacağı iddiaları sonrası Merkez Bankası 6,5 puanlık artışla faizi 15'e yükseltti.
Alınan bu kararın ardından gün içinde 23,49'a kadar inen dolar, 24,23'ü gördü.
Avro ise 25,62'den 26,65'e kadar çıktı.