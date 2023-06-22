Faiz kararı sonrası dolar yükselişe geçti

Faizin beklenenin altında, 6,5 puan artırılması sonrası dolar yükselişe geçti.

Haber Merkezi

Faizin en az yüzde 20'ye çıkarılacağı iddiaları sonrası Merkez Bankası 6,5 puanlık artışla faizi 15'e yükseltti.

Alınan bu kararın ardından gün içinde 23,49'a kadar inen dolar, 24,23'ü gördü.

Avro ise 25,62'den 26,65'e kadar çıktı.

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