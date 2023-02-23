Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı bugün açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizine ilişkin kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılacak ilk PPK toplantısında faiz indirimi kararının çıkması bekleniyor.

AA Finans'ın 17 ekonomistle gerçekleştirdiği ankette; 10 ekonomist yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, birii bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin etti. Ekonomistlerden altısı ise politika faizinin sabit tutulmasını beklediğini ifade etti.

Reuters 50 baz puanlık indirim bekliyor

Reuters'ın anketine göre ise Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Ankete katılan 17 ekonomistin sekizi faizlerin sabit tutulmasını beklerken, dokuz ekonomist 50 ila 200 baz puan aralığında faiz indirimi tahmin ediyor.

150 baz puan ihtimali

ABD merkezli küresel bankaların bazıları da TCMB'den faiz indirimi bekliyor. Morgan Stanley'nin geçen hafta yayımlanan raporunda politika faizinin 100 baz puanlık bir indirimle yüzde 8’e çekilmesinin beklendiği ifade edildi.

Raporda ayrıca, “Deprem felaketi ve acil afet yardımı için bankalar özellikle devlet bankaları tarafından sağlanacak desteklere duyulan ihtiyacın 150 baz puanlık daha büyük bir faiz indirimi veya Mart toplantısında ilave bir faiz indirimi olasılığını artırdığı görüşündeyiz” denildi.

JPMorgan da geçen hafta yayımlanan raporunda, Merkez Bankası'nın Şubat'ta 100 baz puanlık indirime gideceği tahminin de bulunmuştu.

Goldman Sachs'a göre faiz kararı değişmeyebilir

Goldman Sachs ise Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirmesi ile faizi sabit tutma olasılığını eşit düzeyde gördüğünü açıklamıştı.

Ocak ayındaki PPK toplantısında faizi sabit tutan TCMB, toplantı sonrasında yayımladığı metinden politika faizinin yeterli olduğuna ilişkin ifadeyi çıkarmıştı.

Erdoğan faiz indirimi mesajı vermişti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ocak sonunda katıldığı bir televizyon yayınında, ''Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Şu anda bizde faiz yüzde 9 bunu daha da düşüreceğiz'' diye konuşmuştu.

Merkez Bankası, 2022 Ağustos ve eylül aylarında 100, ekim ve kasımda ise 150'şer baz puanlık faiz indirimleri gerçekleştirmişti. Politika faizi, kasımda bu yana yüzde 9 seviyesinde bulunuyor.