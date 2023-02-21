Goldman Sachs’tan faiz tahmini: Para Politikası Kurulu bu hafta toplanıyor

Goldman Sachs ekonomistleri 23 Şubat'ta gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısında, Merkez Bankası’nın faiz oranlarını 100 baz puan indirerek yüzde 8 seviyesine düşürme ile faizi sabit tutma olasılığının eşit olduğunu belirtti.

Bloomberg'in aktardığı raporda, oranları tahmin etmenin şu anda normalden daha zor hale geldiği belirtilerek, “Faizden çok makroihtiyati tedbirlere dayanan mevcut heterodoks politika çerçevesinde, ekonomide politika faizlerinden parasal koşullara geçiş zayıftır. Bu nedenle, faizleri tahmin etmenin tek yolu, politika yapıcılardan rehberlik almaktır” ifadeleri kullanıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemde faiz indirimlerine devam edileceği yönündeki açıklamalarının ardından faizlerin tekrar düşürülme olasılığının önemli ölçüde arttığı belirtilen raporda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin de enflasyon düştükçe faizlerin daha da düşürüleceğinin sinyalini verdiği hatırlatıldı.

'Deprem sonrası atılacak adım parasaldan çok mali taraftan gelebilir'

Goldman Sachs, söz konusu raporda 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ekonomi üzerindeki etkisi ve para politikası patikası hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin, depremin GSYH üzerindeki olumsuz etkisini dengelemek için “genişlemeci politika arayışını hızlandıracağı” belirtilen raporda, “Ancak ilginç bir şekilde, TCMB'nin şu ana kadar net fonlaması geçen hafta düştü” yorumu yapıldı. Raporda ayrıca, hükümetin depremin etkilerine ilişkin sonrasında atacağı bir adımın parasaldan çok mali taraftan geleceği belirtildi.

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından hazırlanan ve 10 Şubat'ta yayımlanan notta, 1999 Marmara depreminin GSYH’daki payının, Kahramanmaraş depreminin üç katından daha büyük bir bölgeyi etkilediği kaydedilmişti.

Ekonomistler, 1999 depreminin maliyetinin GSYH’nin yüzde 1,2’sine tekabül ettiğini belirterek, Kahramanmaraş depreminin bölgenin büyümedeki payı dikkate alındığında GSYH’ye maliyetinin yüzde 1’in oldukça altında kalabileceği hesapladı.

Morgan Stanley ve JPMorgan faiz indirimi bekliyor

Morgan Stanley ekonomistleri, Merkez Bankası'nın 23 Şubat tarihinde gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puan faiz indirimine gitmesini beklediğini açıklamıştı. Yayımlanan notta, “Ancak deprem felaketi ve acil afet yardımı için özellikle devlet bankaları tarafından sağlanacak desteklere duyulan ihtiyacın 150 baz puanlık daha büyük bir faiz indirimi veya Mart toplantısında ilave bir faiz indirimi olasılığını artırdığı görüşündeyiz" ifadeleri kullanıldı.

JPMorgan da geçen hafta yayımladığı raporda, TCMB'nin Şubat'ta 100 baz puanlık indirime gideceği tahmininde bulunmuştu.