Gözler AKP'li Turan'da: 'Kılıçdaroğlu aday olursa ben de olurum' demişti

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesinin ardından partisinden ilk açıklamayı kişisel sosyal medya hesabından yaptı.

Turan yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinden sonra Turan'ın 8 Mart 2020'de sarf ettiği sözler yeniden gündeme geldi.

Turan 2021 yılı bütçesi görüşmelerinde Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünden AKP sıralarına “Benim aday olamayacağımı size kim söyledi?" demesi üzerine Kılıçdaroğlu’nun "kürsü heyecanına kapıldığını" öne sürmüştü.

Turan, Habertürk’e konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz, bu kadar net. Kürsü heyecanıyla bir anlık ifadeydi o. Göreceksiniz ki bu sözleri revize edilecek. Bir defa Kılıçdaroğlu’nu kaset operasyonu ile genel başkan yapanların izni ve talimatı olmadan aday olacağını açıklaması beklenmez. Siyasi dostlarına rağmen aday olamaz. Kılıçdaroğlu siyasette aday olmak, lider olmak için genel başkan olmuş biri değil. İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığına adayım" ifadelerini kullanmıştı.