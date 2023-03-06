AKP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin ilk açıklama: Kılıçdaroğlu'na tebrik, Saadet'e tehdit

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tebrik etti. Turan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Saadet Partisi’ne tepki gösterdi.

“Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir” diyen AKP'li Turan şunları kaydetti:

"Ancak tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş'ün güya temsilcisi SP’de açıklanması SP için tarihi utançtır. Sonuç ne olursa olsun, bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak!"