Gözaltındaki gazeteci Cengiz Erdinç'in avukatı: Nerede tutulduğunu bilmiyoruz

Ayvalık'taki evinde önceki gün gözaltına alınan gazeteci Cengiz Erdinç'in avukatlarıyla henüz görüştürülmediği ve hangi emniyet müdürlüğünde tutulduğunun da açıklanmadığı belirtildi.

Kısa Dalga’ya konuşan avukat Baran Kaya, Emniyet makamlarının Erdinç’in Ankara’ya götürüldüğünü söyleyerek avukatları yanılttığını belirtti ve şunları söyledi:

“Ankara Emniyeti bize ‘Burada gözaltında kimse yok’ yanıtını verdi. Bütün şubeleri gezdik teker teker… En sonunda Kamu Güvenliği Şubesi bize Cengiz Erdinç’in Ayvalık Savcılığı’nda SEGBİS ile ifade vereceğini söyledi.

Ayvalık Emniyeti’ni aradığımız da ise önce 'Cengiz Erdinç burada değil' dediler, ardından da 'İfadesine katılacaksanız 9.30’da Ayvalık Savcılığı’nda olun' dediler. Ama ısrarla orada olmadığını söylediler. Müvekkilimizin yakınlarını arama hakkını kullanmasına izin vermediler. Adalete erişimini bertaraf ediyorlar. Ayvalık Emniyeti’ne giden avukatlar da ‘Ankara’ya gönderildi’ denilerek görüştürülmemiş. Biz şimdi kendisinin nerede olduğunu, gece nerede tutulduğunu bilmiyoruz. Ancak verilen bilgiye göre ifadesinin Ayvalık Savcılığı’nda alınacağı söylendiği için Ankara’dan Ayvalık’a geçiyoruz.”

Gazetecilere yönelik gözaltılar

T24 yazarı Tolga Şardan MİT'in yargıya ilişkin raporu hakkındaki yazısı nedeniyle çarşamba günü gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Erdinç'in gözaltına alınmasının Şardan'ın tutuklanmasına neden olan yazıyla ilgili yaptığı yorumlarla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Halk TV muhabiri Dinçer Gökçe de çarşamba günü “Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner’e tahliye kararı” haberi nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.