Gözaltına alınan Doruk Madencilik işçileri serbest bırakıldı: 'Bu iş çözülmeden gitmeyeceğiz'

Eskişehir’den 13 Nisan tarihinde yola çıkarak ödenmeyen ücret ve tazminat hakları için Ankara’ya yürüyen Doruk Madencilik işçileri, 9 günlük yürüyüşün ardından ulaştıkları başkentte polisin müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde “Açız, yoksuluz, çıplağız” diyerek üstlerini çıkarıp açlık grevine başlayan madencilerden 110’u gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan madenciler, emniyetteki ifade işlemleri ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

'Eksi derecede battaniyesiz bekletildik'

Serbest bırakılmalarının ardından açıklamalarda bulunan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, gözaltı süreci boyunca maruz kaldıkları ağır koşullara tepki gösterdi. İşçilerin geceyi zor şartlar altında geçirdiğini ifade eden Çakır, “Sabaha kadar ne battaniye ne bir karton verildi. Eksi derecede insanlar bekletildi. Sabah saatlerinde operasyonla gözaltına alındık, saatlerce hiçbir işlem yapılmadan bekletildik. Bu işçiler kime ne yaptı? Sadece haklarını istemek için Enerji Bakanlığı’na yürümek istediler” dedi.

Çakır, aylardır maaş alamayan işçilerin haklarını alana kadar geri adım atmayacağını belirterek, “Ne kadar gözaltı olursa olsun bu iş çözülmeden buradan gitmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

14 saatin ardından gözaltından çıktık. Genel Başkanımız Gökay Çakır’ın açıklamasını paylaşıyoruz.



Yerin yedi kat altında iğne deliğinden girip nasıl yukarı çıkıyorsak Ankara’nın altından girer üstünden çıkar o patronun evine dikiliriz çünkü biz madenciyiz!… pic.twitter.com/o6BDUuG1er — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) April 21, 2026

'Ankara'nın altından girer üstünden çıkarız'

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamadaysa madencilerin her türlü baskıya rağmen mücadeleyi sürdüreceği vurgulandı. 14 saatlik gözaltı sürecinin ardından yapılan açıklamada, “Yerin yedi kat altında iğne deliğinden girip nasıl yukarı çıkıyorsak Ankara’nın altından girer üstünden çıkar o patronun evine dikiliriz çünkü biz madenciyiz” denildi.

Madencilerin talepleri net: Ücretler ödensin, maden kamulaştırılsın

Doruk Madencilik işçileri, aylardır ödenmeyen maaşlarının yanı sıra TMSF dönemi ve sonrasına ait kıdem ve ihbar tazminatlarının verilmesini talep ediyor. İşçilerin talepleri arasında ayrıca ücretsiz izin uygulamasının sonlandırılması, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılması, sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılan arkadaşlarının işe iadesi ve maden ocağının kamulaştırılması yer alıyor.