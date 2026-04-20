Doruk Madencilik işçileri Enerji Bakanlığı önünde: Hakları için oturma eylemi ve açlık grevine başladılar

Eskişehir’deki Doruk Madencilik’te çalışan ve yıllardır süregelen hak gasplarına karşı direnen işçiler, 9 gün süren yürüyüşün ardından Ankara’ya ulaştı.

Bugün Ümitköy Metro durağından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürümeyi hedefleyen işçiler polis ablukasına alındı.

Ümitköy’den Beytepe yönüne doğru ilerlemek isteyen işçilerin önü polis kesildi. Yürüyüşte ısrar eden madencilere polis biber gazıyla saldırdı.

Madencilerin Enerji Bakanlığı'na yürüyüşüne polis engeli: Gökay Çakır ve Başaran Aksu gözaltına alındı



◾️Eskişehir'den yola çıkan madenciler, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik'ten yıllardır alamadıkları hakları için Ankara'ya yürüdü. Haklarını almak için Enerji… pic.twitter.com/0mw1XnknoV — soL Haber (@solhaberportali) April 20, 2026

Müdahale sırasında aralarında Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ve sendikanın Genel Başkanı Gökay Çakır’ın da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Bazı madencilerin yerlerde tekmelendiği görüldü.

Yapılan müzakereler sonucunda 20 işçinin yürümesine izin verilirken, geri kalan işçiler çevik kuvvet otobüsleriyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne taşındı.

Engellemelere rağmen bakanlık önünde açıklama yapıldı

Polis ablukası altında bakanlık binası önüne ulaşan maden işçileri, burada kararlılıklarını sürdürerek bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Yıllardır mağdur edildiklerini ve yetkililerin bu duruma sessiz kalarak Yıldızlar SSS Holding’i koruduğunu ifade eden işçiler, çözüm için bir müzakere masası kurulmasını talep etti.

Maden faciası sonrası kurulan komisyonun devreye girmesini isteyen işçiler, artık oyalanmak istemediklerini vurguladı.

Oturma eylemi ve açlık grevi başladı

Bakanlık önündeki bekleyişlerini sürdüren madenciler, net bir yanıt alana kadar eylemlerine devam edeceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada işçiler, "Artık kimseyle konuşmayacağız" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Bakanlıktan somut bir adım gelmediği sürece eylemlerini büyüteceklerini belirten madenciler, "Bakanlıktan ve yetkililerden net bir yanıt almadıkları sürece eylemlerini büyüteceklerini" ifade ederek üstlerini soyunup çıplak oturma eylemine başladı.

Madenciler, bu direnişi açlık greviyle sürdüreceklerini kaydederek temel taleplerini yineledi.

Serbest bırakılan Başaran Aksu ve Gökay Çakır işçilerin yanına geldi.

Polis eylem görülmesin diye işçilerin önüne gözaltı araçlarını çekti

Bakanlık önünde işçilerin oturma eylemi görünmesin diye polis işçilerin önüne gözaltı araçlarını çekti.

İşçilerin sırtlarına "Şimdi daha da açız ve çıplağız", "Çok bağırdık, artık susuyoruz” diye yazdıkları görüldü.

Bağımsız Maden İş sendikasının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Polisler Ankara halkı biz görmesin diye gözaltı araçlarını önümüze çekti. Konuşmuyoruz, yemiyoruz ve görünmüyoruz. Tüm Ankara halkına çağrımızdır; bizi görün, duyun, yanımıza gelin. Size ihtiyacımız var" çağrısı yapıldı.

TKP: Patronları korumayı bırakın, madencileri serbest bırakın!

Sabah saatlerinde gözaltına alınan 31 işçi hâlâ Emniyet'te. İşçilerin serbest bırakılması için bir çağrı da Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) geldi.

Polisinden yargısına tüm kamu imkanlarının bir kez daha patronların hizmetine sunulduğunu vurgulayan açıklamada "Bu haksızlığa boyun eğmeyen, emekleri için günlerdir yollarda olan madencileri polis ablukasıyla suçlu gibi göstermeye çalışanlar yanılıyorlar" denildi.

TKP'den yapılan açıklama şöyle:

Her zaman holding sahiplerinin safında olmakla övünen AKP iktidarı, en temel haklarını istedikleri için madencileri susturmaya çalıştı. Kolluğu, yargısı, patronlar için seferber edildi. Kamu kaynakları, devletin tüm imkanları patronların emrine sunuldu. Sürekli patronlar kazandı. İşçilerinse cebi boşaldı. Bu haksızlığa boyun eğmeyen, emekleri için günlerdir yollarda olan madencileri polis ablukasıyla suçlu gibi göstermeye çalışanlar yanılıyorlar. Asıl suçlular patronlardır. Ülkenin yer altı ve yer üstü tüm kaynaklarına el koyanlardır. İşçilerin haklarını gasp edenlerdir. Maden işçileri yalnız değildir. Madencilerin mücadelesi tüm işçilerin mücadelesidir. Hakları için yürüyen madencileri derhal serbest bırakın.

İşçilere desteğe gelen eşleri uzaklaştırılıyor: 'Kaç aydır ev kiramızı ödeyemiyoruz'

Bakanlık önünde eylemini sürdüren işçilere eşleri de destek için geldi. Ancak polis eşlerinin işçilerle görüşmesine izin vermiyor.

İki maden işçisinin eşleri işten çıkıp desteğe geldiklerini ancak eşlerinin yanına gitmelerine izin verilmediğini söyledi.

“İşten çıktık, destek için geldik. Kaç gündür onları göremiyoruz. Biz hakkımızı almak için geldik buraya. Kimseden sadaka beklemiyoruz. Hakkımız olan parayı almaya geldik” diyen işçilerin eşleri madencilerin darp edildiği görüntülere de tepki gösterdi: "Bu zulmü, onlara bunu reva görenlere yapmaları lazım. Onlar bir suç işlemedi, haklarını arıyorlar."

Herkesin borcunun olduğunu ve geçim derdinde olduklarını dile getiren madenci eşleri “Üç çocuk, iki çocuk büyüten var. Kaç aydır ev kiramızı ödeyemiyoruz. Elektrik ödeyemiyoruz” dedi. Eşlerinin yanına gidemediklerini aktaran kadınlar “Bize uzaklaşın diyorlar" dediler.

İşçiler ne istiyor?

İşçiler, aylarca ödenmeyen maaşlarının yanı sıra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) dönemi öncesi ile sonrasına ait kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini talep ediyor.

Ayrıca madenciler, kendi rızaları dışında dayatılan ücretsiz izin uygulamasının son bulmasını, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışma ortamlarının sağlanmasını istiyor.

Sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılan işçilerin işe iade edilmesi ve madenin kamulaştırılarak iş güvencesinin teminat altına alınması da talepler arasında yer alıyor.