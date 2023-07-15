Gözaltına alınan Cumartesi Anneleri serbest

Galatasaray Meydanı’nda açıklama yapmak isterken gözaltınan alınan Cumartesi Anneleri ve haber takibi yapan PİRHA muhabiri Dilan Şimşek, serbest bırakıldı.

Haber Merkezi

Cumartesi Anneleri'nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem 955'inci haftasında devam etti.

Galatasaray Meydanı’na yürüyen Cumartesi Anneleri'ni Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 'ihlal' kararına rağmen engelleyen polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan arasında Hanife Yıldız, İrfan Bilgin, Mikail Kırbayır, Besna Tosun, Ali Tosun, Hasan Karakoç, Gülseren Yoleri, İsmail Yücel, Davut Arslan, Cihan Kaplan, Cüneyt Yılmaz, Maside Ocak, Leman Yurtsever, Hatice Onaran ve Dilan Şimşek'in de olduğu kayıp yakınları ve insan hakları savunucuları serbest bırakıldı.

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