Göz göre göre gelen bir kadın cinayeti: 'Defalarca şikayet ettik, dava açtık'

Mersin'de 24 yaşındaki Raziye Oskay yaklaşık 6 yıl boyunca kendisini defalarca taciz ve tehdit eden, evine silahla saldıran ancak tüm taleplere karşın tutuklanmayan Barış Can Uçuk tarafından 10 Ocak 2022 tarihinde işe giderken sokak ortasında silahla öldürüldü.

Mersin Kadın Dayanışma Komitesi Raziye Oskay'ın avukatı ve aynı zamanda Adalet Yüksekokulu'ndan hocası olan Işıl Akan ile görüştü. "Raziye Oskay olayı tüm diğer kadın cinayetlerinde olduğu gibi ne münferit ne de tesadüfi bir olaydır" diyen Akan, yıllardır süren sistematik tehdit, taciz ve baskılara dikkat çekti.

'Kısacık ömrünü hep öldürülme korkusuyla geçirdi'

Akan, "Raziye Oskay, uzun yıllardır baskı, taciz ve tehditler altında her gün ölmekten korkan, her gün işe giderken önünü arkasını kontrol eden, yanına yaklaşan her yabancıya şüphe ve korku ile bakan, kısacık ömrünü hep öldürülme korkusuyla geçiren henüz 24 yaşında gencecik bir kadındır" dedi.

Barış Can Uçuk'un bundan 5 yıl önce de Raziye’nin evine silahla saldırdığını belirten Işıl Akan, "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla tehdit", "konut dokunulmazlığını ihlal" gibi suçlardan ağır ceza mahkemesinde yargılanan Uçuk'un yalnızca 1,5 ay tutuklu kaldığını ifade etti.

"Dava, şikayet ve uzaklaştırma kararları faili durdurmamıştır" diyen Akan, geçtiğimiz yıllarda Raziye'nin son çare olarak izini kaybettirmeye karar vererek şahsi bilgilerini değiştirip İstanbul'a yerleştiğini söyledi. Failin bir süre sonra Raziye’yi orada da bulduğunu ve işyerine gidip gelmeye başladığını belirten avukat Akan, böylelikle Raziye'nin ailesiyle yaşamak üzere Mersin'e döndüğünü dile getirdi.

Defalarca dilekçe verip şikayet etmişler

"2021 yılı içinde failin artan eylemleri nedeniyle tarafımızca yeniden şikayetçi olunup 'cinsel saldırı', 'şantaj' ve 'tehdit' suçlarından halen soruşturması devam eden bir savcılık dosyası daha vardır" diyen Akan, bu dosyada da failin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade etti. Akan şunları söyledi:

"Serbest kaldıktan sonra uzaklaştırma kararlarını hep ihlal etmiş, her gün Raziye’nin işyerine gelmiş, her gün tehdit mesajları atmaya devam etmiştir. Bu vahim durum ve delilleri sunmak suretiyle adli kontrol kararlarına itiraz edip Raziye’nin artık can güvenliği olmadığı yönünde dilekçeler vermişsek de ne yazık ki fail tutuklanmamıştır."

Dava sürüyor

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 11 Nisan 2022 tarihinde iddianame düzenlenerek sanık hakkında 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Savcılık davayı "tasarlayarak öldürme" suçundan açtı.

İddianame içeriğinde, sanığın Raziye’yi uzun yıllardır sistematik bir şekilde baskı, tehdit, zor ve cebir altında tuttuğuna özellikle değinilerek Raziye’nin gerek psikolojik olarak gerekse hukuki olarak verdiği mücadeleye delilleriyle birlikte detaylı olarak yer verildi.

Ayrıca sanığın Raziye’ye yönelik tehditleri, Raziye’nin sanık hakkında yaptığı şikayetler, aldığı uzaklaştırma kararları da detaylı bir şekilde yer aldı.

Önceden keşif yapmış, öldürme kastıyla gitmiş

Sanığın olay gününden birkaç gün önce Raziye’nin evinin civarında dolaştığına, olaydan önce civarda keşif yaptığına, olay sabahı Raziye’nin evinin civarına gelerek sabah işe giriş saatinde evden çıkmasını beklediğine ve gelirken de hazırlıklı olarak silahla geldiğine değinilen iddianamede, bu nedenle de sanığın Raziye’yi ani ve herhangi bir fevri hareket sonucunda değil aksine tasarlayarak öldürdüğü ifade edildi.

İddianamede olayın açıkça görüldüğü kamera kayıtlarına göre sanığın Raziye'yle herhangi bir iletişim kurmadan, Raziye’yi görür görmez yakın mesafeden ve doğrudan vücudunu hedef alarak defalarca ateş etmek suretiyle katlettiği belirtildi.

İlk duruşma belli oldu: 'Sonuna kadar mücadele edeceğiz'

Davanın olup ilk duruşma günü de 31 Mayıs 2022 olarak belirlendi.

"Raziye’nin katilinin indirimsiz bir şekilde en ağır cezayı alması için bizimle birlikte herkesi dava sürecini takibe ve desteğe davet ediyoruz" diyen avukat Işıl Akan şunları ifade etti:

"Her gün onlarca kadının şiddete uğrayıp öldürüldüğü bu ülkede, katillerin bu güne kadar birçok davada, 'olay sırasında cinnet geçirdiği, kadını çok sevip takıntı yaptığı(!), olay sırasında gözünün dönmüş olduğu, namusuna laf edilmiş olduğu, ‘erkekliğine’ hakaret edilmiş olduğu' gibi cezadan kurtulmaya yönelik bahanelerle iyi hal indirimlerinden yararlandırıldığı yargılama süreçlerini kabul etmiyoruz. Bu davada da, Raziye’nin uzun yıllar boyunca uğradığı sistematik saldırıların sonucunda bu kadın düşmanı saldırıların bedelini canıyla en ağır şekilde ödediğini unutmadan sanığın en ufak bir tahrik ya da iyi hal indiriminden yararlanmaması için var gücümüzle çalışacağız.

Kadına yönelik şiddeti engelleyecek ve azaltacak her mücadele aracı ve her hukuki düzenleme biz kadınların can simididir. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi tartışmaları ve 6284 sayılı yasanın uygulanma pratiği hayati önem arz etmektedir. Bu mücadelede, biz kadınları hukuki olarak geriye götüren hiçbir kararı kabul etmeyecek ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Toplumsal eşitsizliklerin ve kadına yönelik şiddetin sonlandırılması mücadelesi için tek başına yeterli olmasa da İstanbul Sözleşmesi taraf ülkeleri, bireyleri cinsiyet temelli şiddetten korumakla ve adli süreçleri hızlı işletmekle yükümlü tutmaktadır ve biz kadınlar için çok önemlidir. Bugün ve bundan sonra da, kadına yönelik şiddetin engellenmesi, faillerin en yüksek cezaları alması, gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması ve kadınların tüm hukuki kazanımlarına sahip çıkılması noktasında sonuna kadar mücadele edeceğiz."