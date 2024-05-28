Göstermelik şirketlerle çarşaf satıp vurgun yaptılar: 'Enerji' dolandırıcılarına haciz iddiası

Binlerce kişinin mağdur edildiği "enerji üretimi" vaadiyle dolandırıcılık vakasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Kainat Holding adıyla yapılan yaklaşık 600 milyonluk vurgunla ilgili henüz mağduriyetleri giderici bir adım atılamamışken İhya Holding ismiyle bir ponzi dolandırıcılığı daha patlamıştı.

Holdingin sitesinde "konkordato başvurusu" yapıldığına ilişkin bir bilgi paylaşıldı. Ancak bu bilginin doğru olup olmadığı henüz belli değil. Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış bir karar olmaması "zaman kazanmaya mı çalışıyorlar" sorusunu akıllara getirdi.

Konkordato başvurusu yapıldıktan sonra mahkeme tarafından bir karar çıkarılması ve bu kararın Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanması gerekiyor. Henüz yayınlanmış bir karar yok.

"Holding"in Instagram hesabından sitesine tıklayınca "olası dolandırıcılık" uyarısı çıkıyor.

'Holding'e bağlı kuruluşlar göstermelik çıktı

Düşük bütçeli sermayeyle kuruluş ilan edip kendilerini holding gibi gösteren şirket, çok sayıda yan sektörde de firma kurmuş hatta bazı yerlerde şubeler açmıştı.

Bunlardan biri "Goldistan Kuyumculuk"tu. Bakırköy'deki mağazanın etrafındaki esnaf, kuyumcunun yaklaşık 20 gündür kapalı olduğunu, kendileriyle pek iletişim kurmadıklarını, "kendilerinden sadece makas istediklerini" anlattı.

Kuyumcunun diğer mağazalarla pek iletişimi olmamış.

İsmailağa'da çarşaf sattılar

Benzer bir durum "tekstil" firmaları için de geçerliydi. "Helal kazanç" diyerek "Umre hediyesi" veren dolandırıcılar, kadınlara ve erkeklere hizmet veren ayrı ayrı mağazalar da açtı. Üstelik kadın mağazası Fatih'te İsmailağa Sokak'ta bulunuyordu.

Ancak kadınlara çarşaf, ferace satan o mağaza da yaklaşık 10 gündür kapalı. Mağazalara ve şirkete telefonla da ulaşılamıyor.

Kuyumcu mağazasında olduğu gibi çarşaf satan "tekstil" mağazasında çalışanlar da etraftaki esnafla pek samimi olmamış. Dükkan şimdi satışa çıkarılmış, içinde ne kadar eşya olduğu ise bilinmiyor.

Kainat Holding'in Silivri deposuna haciz iddiası

Topladığı 600 milyon lirayla kayıplara karışan Kainat Holding'e ait İstanbul Silivri'deki bir depo, önceki günlerde yurttaşlar tarafından basılmıştı. Güneş panelleri ve şirkete ait çeşitli dökümanların yer aldığı depodan eşya çıkarıldığını görenler polise haber vermiş, depodan Kainat Holding logolu motorların gitmesi engellenmişti.

Önceki gün aynı depo ikinci kez boşaltmaya çalışıldı. Gece gelen çalışanlar içerideki eşyaları yine çıkartmaya çalıştı.

Ancak ertesi gün depoya haciz işlemi yapıldığı iddia edildi.