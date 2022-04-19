Görülmemiş büyüklükte servet transferi: Sermayeye ucuz kredi, halka enflasyon

İktidarın başta turizm ve imalat sanayi patronları olmak üzere sermayeye 150 milyar liralık düşük faizli yeni kredi olanağı sunan düzenlemesini değerlendiren iktisatçı Oğuz Oyan, bu politikaların daha fazla enflasyona ve servet aktarımına neden olacağını, sürecin yükünün emekçilerin sırtına yükleneceği söyledi.

“Benden sonrası tufan” yıkıcılığında gelişen bu politikalara karşı küçük üreticiler dahil tüm emekçi kesimlerin haklarını savunarak, onları hak ve talepleri etrafında örgütleyerek, sınıf temelli bir politika ekseninde meydanlarda buluşturarak bir siyasi çıkış aranabilir ancak. diyen Oyan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kasım 2021 sonrasında enflasyon düzeyinin yarısını hedefleyen bir faiz oranıyla bile kur ve enflasyondaki patlamalar önlenebilecekken, bugün gelinen noktada “enflasyon korumalı mevduat” uygulamasıyla %60-%70’ler düzeylerinde faiz ödemelerine razı olunabilecektir. Ama nasıl oluyorsa bu, mucizevi olarak, ticari kredi faizlerini de etkilemeyecektir; çünkü enflasyona karşı korumanın maliyeti de TCMB ve Hazine üzerine bindirilecektir. TCMB’de böyle bir kaynak yoktur; peki Hazine’de var mıdır? Yoktur. Dolayısıyla, banknot matbaasına daha fazla iş düşecektir. Sonuçta bütün bunların etkisiyle oluşacak parasal genişleme enflasyonu daha da körükleyecektir. Burada tekrar başa dönüyoruz; enflasyon kimin umurundadır? Halkın umurundadır ama iktidar edenlerin değil. Maksat seçimleri kurtarmaksa, her yol caizdir! Halkı afyonlamak hâlâ tutar mı, bu ayrı bir konudur."

Yazının tamamını okumak için tıklayınız: Saadet zinciri: Kredi pompalaması