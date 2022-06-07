Görevli olmayan polisler tarafından darp edildiler: 'Arkadaşımın başına silah dayadı'

05 Haziran'da saat 19.30 sıralarında Avukat A.T., İstanbul Küçükçekmece'deki İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde çift şeritli yolda, arkadaşlarının aracının arkasında kendi aracıyla seyir halindeydi. Kırmızı ışıkta durduklarında yanlarındaki beyaz polo marka araç içerisinde bulunan sivil kişilerin kendileriyle dalga geçerek "Evinize ceza gelecek" diye konuşmaya başladığını anlatan A.T. ön tarafta araçta bulunan arkadaşlarının "Ne cezası siz kimsiniz" tepkileri üzerine kendilerine küfür edildiğini söyledi.

Hemen ardından da polis olduklarını öğrendikleri söz konusu kişiler tarafından arkadaşlarının darp edildiğini belirten A.T., A.Z.’nin gözünde görme kaybı olduğunu ve göz bebeğinin arkasında yırtık oluştuğunu belirtti.

'Arkadaşımın başına silah dayadılar'

"Normal şahıs olduklarını düşündüğümüz kişilerin daha sonrasında görevde olmayan izinli sivil polisler olduğunu öğrendik" diyen A.T., kendilerine karakolda şikayetlerinden vazgeçmeleri için baskı uygulandığını, bugün savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

İstanbul Barosu avukatlarından A.T. yaşadıklarını soL'a anlattı:

"Sivil kıyafetli ve görev anında olmayan polisler bir anda arkadaşlarımdan A.Z.'yi önce görüntülerde bulunan yeşil gömlekli polis memuru gözüne dakikalarca yumruk attı. Arkadaşım A.Z. yumruklara dayanamayıp yere düşerken siyah tişörtlü diğer polis memuru arkadaşımı sürükleyerek kendi arabasının camına yaslayarak yumruklamaya devam etti. Bu sırada arkadaşım A.Z.’nin yanında bulunan kuzeni A.K’yi de gri tişörtlü polis memuru yere çömeltip, belindeki silahını çıkararak mermiyi silahın ucuna getirip ateş etmeye hazır hale getirerek başına dayamıştır. Bu durum görüntülerde de mevcuttur. Hemen sonrasında gri tişörtlü polis memuru Ali Karasalih’i bırakarak tekrar A.Z.’yi yumruklamaya başlamıştır.

'Video kaydı alındığını fark eden polis araç kapısını zorladı'

Video kaydı alındığını fark eden gri tişörtlü polis memuru arkada bulunan araç kapısını zorlayıp görüntüleri çeken çocuğu arabadan indirmeye çalıştı. Bunun üzerine bizzat 155'i arayarak olay yerine ekiplerin gelmesini polislerin darp ettiklerini durdurulamadığımı beyan ederek ihbarda bulundum. Polis memurları olay anında görevli olmayan sivillerdi. Görev anında olmadıkları ve herhangi bir ihlal olmadığı halde arkadaşlarımı durdurup yol vermemelerinden dolayı öldüresiye darp ettiler. Üzerine bir de olay gelen çok sayıda polis orada bulunan sivil polislere ayrımcılık yaptı.

'Özel harekat polisleriymiş'

Sivil polislerin sonrasında özel harekat polisleri olduğunu öğrendik. Ben, yeğenim ve arkadaşım A.Z., A.K. ve F isimli arkadaşlarımız yalnız kaldık. Üzerimizde baskı uygulamaya çalıştılar ancak biz hakkımızı savunmak ve başka insanlarında bunları yaşamaması için şikayette bulunduk. İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 5 özel harekat polisten 4'ünün isimleri de mevcuttur."