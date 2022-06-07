Görevli olmayan polisler tarafından darp edildiler: 'Arkadaşımın başına silah dayadı'

05 Haziran'da saat 19.30 sıralarında Avukat A.T., İstanbul Küçükçekmece'deki İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde çift şeritli yolda, arkadaşlarının aracının arkasında kendi aracıyla seyir halindeydi. Kırmızı ışıkta durduklarında yanlarındaki beyaz polo marka araç içerisinde bulunan sivil kişilerin kendileriyle dalga geçerek "Evinize ceza gelecek" diye konuşmaya başladığını anlatan A.T. ön tarafta araçta bulunan arkadaşlarının "Ne cezası siz kimsiniz" tepkileri üzerine kendilerine küfür edildiğini söyledi.
Hemen ardından da polis olduklarını öğrendikleri söz konusu kişiler tarafından arkadaşlarının darp edildiğini belirten A.T., A.Z.’nin gözünde görme kaybı olduğunu ve göz bebeğinin arkasında yırtık oluştuğunu belirtti.
'Arkadaşımın başına silah dayadılar'
"Normal şahıs olduklarını düşündüğümüz kişilerin daha sonrasında görevde olmayan izinli sivil polisler olduğunu öğrendik" diyen A.T., kendilerine karakolda şikayetlerinden vazgeçmeleri için baskı uygulandığını, bugün savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.
İstanbul Barosu avukatlarından A.T. yaşadıklarını soL'a anlattı: