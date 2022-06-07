Canlı bomba eylemi yapacak diye tutuklanan IŞİD'li: Ben muhasebeciyim

Resmi tutanaklarda yer alan bilgiye göre; Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında ele geçirilen IŞİD'le ilgili örgütsel dökümanlarda, örgütüne katılım sağlamak isteyen şahısların özgeçmişleri bulundu.

Halktv.com.tr'dan Seyhan Avşar'ın haberine göre listede Anas Abbud Alşahir Bnaman'ın da ismi yer aldı.

İddiaya göre Bnaman, örgüt mensubu yakınlarına ‘kefele’ adı altında para dağıtım faaliyetlerinde yer aldı. Örgüte yeni eleman temin faaliyetlerinde bulundu.

Bnaman’ın canlı bomba eylemi yapmaya gönüllü olduğuna dair tespitlerin bulununca operasyon kararı alındı.

Operasyonu bakanlık duyurdu

İçişleri Bakanlığı 24 Mayıs tarihinde canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan IŞİD'li Anas Abbud Alşahir Bnaman'ın Küçükmece'de yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyeti İstihbarat, Terörle Mücadele birimlerince DEAŞ Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahir Bnaman adlı örgüt mensubu Küçükçekmece ilçesinde bir adrese bugün düzenlenen operasyonla yakalandı" ifadesini kullandı.

Suçlamayı reddetti

Canlı bomba eylemi yapacağı iddiasıyla gözaltına alınan Anas Abbud Alşahir Bnaman tutuklanma talebiyle 27 Mayıs günü nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nde savunma yapan Bnaman ifadesinde, “Ben muhasebecilik yapmaktayım. Suriye Şam Üniversitesi’nde orta bankacılık enstitüsü bölümü olarak geçmektedir. Bu üniversitede 2010-2012 yılları arasında okudum. Lübnan’a hiç gitmedim.” dedi.

‘Kod adım Ebu Yasir’dir’

Telefonunda bulunan kimlik bilgilerine ve örgütsel videolara ilişkin de beyanda bulunan Bnaman, “Söz konusu kimliğin telefonuma nasıl geldiği hakkında bilgim yoktur. Söz konusu şahsı tanımıyorum. Bu fotoğraf iş telefonuma gelmiş olabilir. Ancak bu telefonu sadece ben kullanmıyorum. Şirketteki diğer kişilerde kullanır. Kod adı kullanmıyorum. Benim kod adım Ebu Yasir’dir. Ancak savaşta kullanılan kod adı şeklinde değildir. Benim en büyük oğlumun adı Yasir olduğu için herkes bana Yasir’in babası olarak seslenir. 3-4 yıldır bu ismi kullanıyorum. Eşimin telefonunu ikinci el olarak almıştık. Tespitteki videoların kime ait olduğunu bilmiyorum. Cep telefonu eşime aittir” diye konuştu.

Deliller tutuklama gerekçesi

Mahkeme dosyada yer alan dijital inceleme raporlarındaki tespitler, dijital incelemede yer alan video ve fotoğraf kayıtları, banka dekontları, şüphelinin kod adı kullandığına dair tespit beyanları, dosyada yer alan mücahit kısmında Ebu Hüseyin yazan kimlik kartı görseline ilişkin tespitler nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.