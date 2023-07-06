Görevine son verilen CHP’li il başkanı: 'Manavdan domates alır gibi görevden alıyorlar'

CHP’de kongre süreci devam ederken 6 ilde il başkanının görevden alınması tartışma yarattı. Kayseri, Ağrı, Muş, Mardin, Van ve Hakkari’de il başkanları MYK kararıyla görevden alındı. MYK kararı ile ilgili Genel Merkez’den henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gerekçe ile ilgili de bir bilgilendirme yapılmadı.

Sürece tepki gösteren Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan, T24'e yaptığı açıklamada “Gerekçe yok, muhatap da bulamıyoruz. Sanki manavdan domates aldırtır gibi bizi görevden alıyorlar” dedi.

CHP Muş il Başkanı İsmail Adanur da, kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilişkilendirilmiş olanların olabileceğini ileri sürerek, “Bize tebliğ edilen bir şey yok. MYK’da konuşulmuş, tartışılmış ama alındığı alınmadığı konusunda teyit vermiyorlar'' dedi.

6 ilin yanı sıra Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün de görevden alınan isimler arasında yer aldı. Düzgün, Ekrem İmamoğlu’na destek vermiş ve değişim çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Düzgün’ü görevden almak istemiş ancak yeterli imzaya ulaşamamıştı.

MYK kararını değerlendiren Düzgün, şunları söyledi: "Genel merkez bir karar alır MYK’da geçerlidir. İtiraz etme şansım yok. Ancak Canan Kaftancıoğlu il başkanlığında yaptığı oylamada 3’te 2 çoğunluğu sağlayamadı ve bana 20 gün içerisinde karar tebliğ edemediler. Çünkü ortada karar yoktu. Alamadığın bir kararı genel merkezimize ben bu kararı aldım diye gönderirsen ben de seni itham ettiğim kelimeyle baş başa bırakırım. Sen yalancısın.”