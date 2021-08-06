'Görevinden affını' isteyen Ziya Selçuk Twitter'dan mesaj paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk, Twitter hesabından bir teşekkür mesajı yayımlayarak, "Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir" dedi. Selçuk, istifa nedenine ilişkin olarak bir açıklama yapmadı.

Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey’e ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza başarılar diliyorum."