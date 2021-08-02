Murat Yetkin'den iddia: Erdoğan faturayı bakanlara kesebilir

Murat Yetkin, bugün yapılması planlanan bakanlar kurulu toplantısının ertelendiğini hatırlatarak "toplantı yapılıyor olsaydı bazı bakanların o toplantıdan başı önünde çıkacağı belli" diye konuştu.

Yetkin'in iddiasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son zamanlarda birbiri üstüne gelen hataları bazı bakanlara fatura edeceği konuşuluyor.

Yetkin, Ziya Selçuk'un kendisinin yetkilerini kullanamadığından şikayetçi olduğunu ve yakın çevresine Erdoğan'a "ben bu görevi yapamıyorum" dediğini öne sürerken, kulise düşen bilgilerden Selçuk'un bakanlıktaki bazı tarikat ve cemaatlerin örgütlenmesinden şikayetçi olduğunu, bakanlıktaki bazı yolsuzluk iddialarının üzerine gittiği için AKP teşkilatlarıyla sorunlar yaşandığını öğrendiğini söyledi. Yetkin'e göre kendisi görevden ayrılmak isteyen Selçuk'un bu isteğine Erdoğan olumlu yaklaşmış.

'Yangınlar olmasaydı Pakdemirli görevden alınmış olabilirdi'

Yetkin, Erdoğan'ın görevden alacağına kesin gözüyle bakılan bakanlar da olduğunu, bunların başında son günlerde yangınlarla ilgili yaptığı açıklamalardaki gaflarıyla da gündeme gelen Bekir Pakdemirli'nin geldiği iddialarını güvenilir kaynaklardan öğrendiğini söylerken şöyle konuştu:

"Bunu bana söyleyen bir güvendiğim kaynak 'Şimdi herkes yangınlar yüzünden görevden alındığını zannedecek Pakdemirli'nin. Oysa bu yangınlar olmasaydı belki bugünlerde görevden alınmış olabilirdi' diye bir bilgi verdi. 'Neden' diye sordum. Yukarıdan, yani Erdoğan ya da yakın çevresinden gelen uyarılara rağmen kendi bakanlığı içinde, Tarım ve Orman Bakanlığı içinde (...) belli bir grubun kadrolaşmasını engellemediği hatta göz yumduğu şeklinde şikayetler varmış ve bazı orman arazilerinin kimlere tahsis edildiği konusunda da şikayetler varmış."

Yetkin, birleştirilmiş bazı bakanlıkların da ayrılacağına ilişkin duyumları olduğunu söyledi. Bunlar içinde Kültür ve Turizm bakanlığının Kültür ve Turizm bakanlıkları olarak ayrılacağı iddialarını paylaşan Yetkin, diğer ayrılacak bakanlıklar için çevre bakanlığı ve şehircilik bakanlığı, hazine bakanlığı ve maliye bakanlığı tanımlarını kullandı.

'Soylu yerini koruyacak deniliyor'

Yetkin, MHP başkanı Bahçeli'nin sahiplenmesinin sonrasında Süleyman Soylu'nun yerini koruyacağının da söylendiğini anlattı.

Murat Yetkin, kaynaklarının bu değişikliklerin hepsinin olmasa da bir kısmının Ekim ayından önce gerçekleşeceğini söylediğini belirtti.

Yetkin, Bahçeli'nin göçmenler konusunda AKP kanadından farklı görüşler de öne sürdüğünü hatırlatırken, "Türk siyasetindeki yaşayan en büyük taktisyen olarak" nitelediği Bahçeli'nin göçmenler, Anayasa Mahkemesi gibi konular üzerinden Erdoğan'ın karşılayamayacağı isteklerde bulunduğu, bu şekilde başka isteklerini yaptırdığı görüşünü de dile getirdi.

Yetkin, Dışişleri Bakanlığı'nın da bir başka sorunlu nokta olduğunu iddia ederken, bu konuda kendisine ulaşan bilgilerin henüz olgunlaşmadığını belirterek, bir yorum yapmaktan kaçındı.