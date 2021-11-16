Görevden alınan kaymakama müfettiş sorusu: CHP'den bayrak aldınız mı?

Ordu'nun Korgan İlçesi Kaymakamı Miraç Akbulut'un görevden alınması tartışması sürüyor. Akbulut'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki konuşmasında Atatürk ve Cumhuriyet vurgusu yaptığı için görevden alındığı iddia edilmişti. Valilik bu iddiayı yalanlasa da kaymakamın açığa alınma nedeniyle ilgili net bir açıklama yapmadı.

Halk Tv yazarı İsmail Saymaz, genç kaymakamın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını ilçede coşkulu bir şekilde yapma çabasının bölgedeki iktidar yanlılarını rahatsız ettiğini, bu durumun Ankara'ya aksettirilmesiyle de bu sonucun ortaya çıktığını yazdı.

Saymaz soruşturma sürecinde Kaymakam Miraç Akbulut'a sorulan soruları da bugün köşesine taşıdı. Yazının ilgili bölümü şu şekilde:

Ordu Valiliği kaynaklarından öğrendiğim kadarıyla müfettişler 36 kişiyi dinledi. 12 Kasım günü Kaymakam Miraç'ın ifadesi alındı. İlk soru şuydu: "Törende alkollü müydünüz?"

Değildi. Zaten CHP'li Adıgüzel ve DP'li Enginyurt da bu iddiayı yalanladı. Koku aldığını iddia edenlerle yan yana bile gelmemişti. Resepsiyonda içki verilmemişti.

İkinci soru şöyleydi: "Milletvekillerini ne şekilde davet ettiniz? Ayrıcalık yapıldı mı?"

Yapılmadı. Kaymakam Miraç, tüm milletvekillerine davetiye gönderildiğini kanıtlayan, yanıtları içeren mesajları sundu.

Üçüncü soru oldukça tuhaftı. Şöyle: "Komite toplantısında 'Marşlar belediye hoparlöründen çalınmazsa minareden çaldırırım' dediniz mi?"

Bu bir şakalaşmadan ibaretti. Belediye yetkilisi, "Hoparlör ısınıyor" demişti. Kaymakam Miraç da espriyle karşılık vermişti. O an bütün katılımcıların güldüğü bir espri birden bire suç iddiasına dönüşmüştü.

Dördüncü soru içler acısı. "CHP ilçe başkanından Türk bayrağı aldınız mı?"

Evet, almıştı. Almış ve asmıştı.

19 sayfalık savunma

Valilik kaynaklarından öğrendiğim kadarıyla Kaymakam Miraç, 19 sayfalık savunma verdi. Dedi ki:

"Cumhuriyet bayramını en yüksek coşkuyla ve katılımla kutlamak, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Cumhuriyetin niteliklerini gözeterek hareket edip etkinlikler düzenlemek ve vatandaşımızda coşku hissiyatını artırmayı görevim bilerek bu bilinçle hareket ettim."

Suç mudur? Yahut kaymakamın suçu nedir? Cumhuriyet Bayramı'nı en yüksek coşku ve katılımla kutlamak... Atatürk'ün ilkeleri ve Cumhuriyet'in niteliklerini gözetip hareket etmek midir?