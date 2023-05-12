Görevdeki bir kuvvet komutanından '14 Mayıs' açıklaması: Ne sonuç çıkarsa çıksın saygı duyarız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, seçimlerin gerçekleşeceği 14 Mayıs tarihine darbe benzetmesi yapmış, "Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklâl ve istikbalimize sahip çıkarız” demişti.

Halk TV canlı yayınında konuşan gazeteci Barış Terkoğlu, emekli bir askerin sınıf arkadaşı olan görevdeki bir kuvvet komutanıyla yaptığı konuşmayı aktardı.

Terkoğlu şunları söyledi:

"Emekli bir asker, sınıf arkadaşlarıyla da görüşüyorlar. Görüştüğü sınıf arkadaşı bir Kuvvet Komutanı ile diyaloğunu bana yazdı. Şunu sormuş, emekli asker, '15 mayıs sabahı seçim sonucunda iktidar değişirse ne yaparsınız?'

Kuvvet Komutanı 'Ne sonuç çıkarsa çıksın saygı duyarız. Milli iradeye saygı duyarız' yanıtı vermiş.

Emekli asker, 'Siz milli iradeye saygı duysanız dahi Anayasaya aykırı bir şeye zorlanırsanız ne olur?' diye sormuş.

Kuvvet Komutanı 'Yeminim ve anayasaya bağlılığım noktasında kalmakta ısrar ederim. Buna bağlı kalmak için direnirim.' yanıtını vermiş."