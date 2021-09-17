Gömeç'teki pirina işleme tesisi çevreyi tehdit ediyor

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bulunan pirina işleme tesisi çevreyi tehdit ediyor.

Bölgede yaşayanlar, Egekok Tarımsal Enerji Araştırma Geliştirme San. ve Tic. A.Ş. tarafından, "Pirina yağı ve kuru pirina üretim tesisi kapasite artışı" projesi ile ilgili olarak Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce alınan "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir" kararının hukuka aykırı olduğunu söyleyerek fabrikaya bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Ayvalık Tabiat Platfotmu da kararın ardından yürütmeyi durdurma kararı alındığını duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:

"Mevcut işletmenin baca filtresinin olmadığı ve karar ile bölge sakinlerinin yoğun duman ve kokuya maruz kaldığı, proje sahasının sulu tarım arazisi içerisinde ve zeytinlik alanında kaldığı, yer altı ve akarsuların kirlenmesine neden olacağı, işletmenin üreteceği kirliliğin insan ve hayvan sağlığına ve çevredeki yaşama zararlar vereceği, deniz çayırlarının üzerinde yıkıcı etkisinin olacağı, flora ve faunanın projeden ne şekilde etkileneceğine dair herhangi bir değerlendirmenin yapılmadığı, kümülatif etki hesaplarının yapılmadığı, 'ÇED Gerekli Değildir' kararının 2016 tarihli olduğu, kapasite artırım başvurusu üzerine yeni bir ÇED kararı alınmadığı iddialarıyla iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir."

'Kapasite artırımı tehdit oluşturuyor'

"Temiz hava, temiz deniz ve temiz toprak tek ihtiyacımızdır" denilen açıklamayı okuyan Ayvalık Tabiat Platfotmu Sözcüsü Nebahat Dinler, Ayvalık'ta Doğuş Pirina Fabrikası'nın çevreye verdiği tahribatın benzerinin fabrikanın kapasite artırımıyla Gömeç'te de oluşacağını söyledi. Dayanışmanın ve mücadelenin daha da büyütmeyin gerektiğinin altını çizdi.

Pirina nedir?

Pirina, zeytinin sıkıldıktan sonra içerisinde bir miktar yağ ve su kalan posadır. Pirina yağı üretiminde kullanılan pirina, ayrıca hayvan küspesi yapımında da kullanılan bir maddedir.

Pirina; katı yakıt, kompozit gübre ve pirina yağı üretiminde kullanılıyor.