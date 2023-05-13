Gölete düşen öğrenciyi kurtarmaya çalışanlar kayboldu: 2 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmak için girdikleri gölette kaybolan 4 kişiden 2'sinin cesedine ulaşıldı.

İddiaya göre, Hocalar ilçesinden piknik yapmak için Akdağ Tabiat Parkı'na gelen öğrenci grubu gölet etrafında gezintiye çıktı.

Göletin üzerindeki köprüde fotoğraf çektirmek isteyen öğrencilerden biri, dengesini kaybederek suya düştü.

Öğrenciyi kurtarmak için 4 kişi suya atladı. Öğrenci kurtarıldı, ancak söz konusu 4 kişi suda kayboldu.

Ekiplerin gölde botla yaptığı aramada, 2 kişinin cesedi bulundu. (AA)