Meteoroloji açıkladı: Seçim günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin yapılacağı 14 Mayıs Pazar günü beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

14 Mayıs'taki hava sıcaklıklarına ilişkin ise, hava sıcaklığı pazar gününe kadar mevsim normalleri civarında seyredecek. Sıcaklıklar 14 Mayıs Pazar seçim gününden itibaren artıyor. Yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkıyor ama pazar gününe kadar mevsim normalleri civarında bir hava bekleniyor.

İstanbul'da parçalı bulutlu 21, Ankara'da parçalı bulutlu 23, İzmir'de az bulutlu 24 derece civarında hava sıcaklığı bekleniyor.