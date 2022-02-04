Goldman Sachs: Türkiye'nin Şubat enflasyonu yüzde 50'yi aşacak

Goldman Sachs, Türkiye için bu ay içinde enflasyonun yüzde 50'den fazla olmasını ve yılın sonuna kadar bu seviyelerde kalmasını beklediklerini söyledi.

Dün açıklanan enflasyon verisi sonrasında yayımladığı bir araştırma raporundan Goldman Sachs, Ocak ayı enflasyonunun beklentileriyle uyumlu geldiğini belirtirken modellerinin enflasyonun yüzde 54-56 civarında yıl boyunca yatay bir seyir izleyeceğini öne sürdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün enflasyonun Nisan ayında zirveye ulaşacağını fakat yüzde 50 seviyesini aşmayacağını tahmin ettiklerini söylemişti. Japonya menşeli Nikkei'ye konuşan Nebati “Enflasyonda yüzde 50 seviyelerini göreceğimizi düşünmüyorum. Umarım yanılmam” derken lirada değer kaybı beklemediklerini söylemişti.