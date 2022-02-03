ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 115

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2022 ocak ayına ilişkin yılın ilk enflasyon verisini bugün açıklaması beklenirken, akademisyen ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) hesapladığı enflasyon verilerini açıkladı.

ENAG'a göre Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında yüzde 15,52 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %114.87 olarak gerçekleşti.

ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında %15.52 arttı.



E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %114.87 olarak gerçekleşti. — ENAG (@ENAGRUP) February 3, 2022

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ise enflasyon verilerini gün içinde açıklaması bekleniyor.

TÜİK dava açmıştı

TÜİK, ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy hakkında dava açarak, ENAG’ın verilerinin yayınlanmaması için ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştu. Dilekçede, “kuruma karşı haksız ve ağır saldırıda bulunulduğu, verilerin açıklanmasının kurumun güvenilirliğine zarar verme amacı taşıdığı ve uluslararası yatırımcılar nezdinde yanlış algı oluşmasına neden olunduğu” savunulmuştu. Mahkeme, davaya sunulan belgelerin, “ispatı sağlayacak nitelik ve yeterlilikte olmadığını” vurgulayarak talebi reddetmişti.

TÜİK yüzde 49 açıkladı

TÜİK de ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre, TÜFE Ocak ayında yüzde 11,1 artarken, yıllık bazda yüzde 48,69 arttı.