Gölcük Kaymakamı hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Kocaeli'nin Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kanser nedeniyle bir süredir tedavi gören 63 yaşındaki Özdemir, akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı.

Ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de hastaneye gelerek Özdemir'in ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özdemir için taziye mesajı yayımladı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Gölcük Kaymakamı Özdemir'in bir süredir amansız hastalıkla mücadele ettiğini belirterek, "Maalesef kıymetli kaymakamımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Yusuf kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.